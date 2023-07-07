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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 6-7-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها قررت رابطة الأندية المحترفة حرمان عدد 2381 من جماهير النادي الأهلي من حضور المباريات المتبقية لفريقهم حتى نهاية بطولة الدوري.

حرمان 2381 من جماهير الأهلي و217 مشجعا إسماعيلاويا من حضور باقى مباريات الدورى

قررت رابطة الأندية المحترفة ، حرمان عدد 2381 من جماهير النادي الأهلي من حضور المباريات المتبقية لفريقهم حتى نهاية بطولة الدوري موسم 2022 لما بدر منهم خلال لقاء الإسماعيلي الذى أقيم أمس المؤجل من الجولة الـ18 للدوري.

تأهل فريق المصرى البورسعيدى الى دور الثمانية من بطولة كأس مصر عقب الفوز على حرس الحدود بنتيجة 3/2 في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد برج العرب بالإسكندرية وشهدت المباراة طرد إبراهيم القاضي لاعب الحرس.

كشف اللواء أحمد فوزي مدير إدارة أمن الملاعب والمباريات باتحاد الكرة، أن مباراة القمة بين الاهلي والزمالك يوم 13 يوليو الجاري باستاد القاهرة والمؤجلة من الاسبوع الـ31 بالدوري ستقام بحضور جماهيري بشكل طبيعي مثل باقي مباريات الموسم الحالي .

حسين الشحات: التجديد للأهلى "مش محتاج تفكير"

أبدى حسين الشحات، لاعب الأهلي سعادته بتجديد عقده مع الفريق لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، بعد المفاوضات التي جرت مع النادي ولم تستغرق وقتًا طويلًا، وأبدى تطلعه إلى الفوز بالبطولات مع الفريق في الفترة المقبلة والتتويج بالألقاب وإسعاد الجماهير.

طلبت رابطة الأندية المصرية من اتحاد الكرة بإحالة محمد شيحة نائب رئيس نادي الإسماعيلي السابق للجنة الانضباط، على خلفية تصريحاته التلفزيونية التى ادلى بها خلال الساعات الماضية، بعد مواجهة الأهلي والإسماعيلي في الدوري العام التي أقيمت أمس ، الأربعاء، ببرج العرب والتى إنتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.

يفقد فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل، خدمات قائد الدراويش باهر المحمدى مدافع الفريق أمام الداخلية في المباراة المقرر لها الثامنة والنصف مساء الاثنين المقبل، في إطار منافسات الجولة الثلاثة والثلاثين من بطولة الدورى الممتاز.

نجح مسئولو نادى الزمالك فى تمديد تعاقد ثلاثى فريق كرة اليد " أحمد حسام و أحمد مؤمن صفا و محمد بسيونى " مودى " ، من أجل الحفاظ على القوام الأساسى للفريق .

أدى نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذى أقيم صباح اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز .