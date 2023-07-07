إيهاب عبد الرحمن يحقق ذهبية رمى الرمح بدورة الألعاب العربية

القاهرة - سامية سيد - حقق إيهاب عبد الرحمن، لاعب منتخب مصر لألعاب القوى، الميدالية الذهبية لمنافسات رمي الرمح بدورة الألعاب العربية المقامة حاليا بالجزائر.

ونجح إيهاب عبد الرحمن في تحقيق الميدالية الذهبية لدورة الألعاب العربية بعد تحقيق مسافة 80.50 متر في المنافسات التي أقيمت اليوم بمدينة وهران بالجزائر.

كما حقق مصطفى عمرو، لاعب منتخب مصر لألعاب القوى، الميدالية الذهبية لمنافسات دفع الجلة بدورة الألعاب العربية المقامة حاليا بالجزائر.

ونجح مصطفى عمرو في تحقيق الميدالية الذهبية لدورة الألعاب العربية بعد تحقيق مسافة 20.52 متر في المنافسات التي أقيمت اليوم بمدينة وهران بالجزائر.

كما حققت إسراء عويس، لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى، الميدالية الذهبية لمنافسات الوثب الطويل بدورة الألعاب العربية.

ونجحت إسراء عويس في تحقيق الميدالية الذهبية لدورة الألعاب العربية بعد تحقيق مسافة 6.54 متر في المنافسات التي أقيمت اليوم بمدينة وهران بالجزائر.