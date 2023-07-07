بقميص باريس جيرمان.. أسينسيو يبرر رحيله عن ريال مدريد

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف ماركو أسينسيو، لاعب باريس سان جيرمان، سبب انضمامه للعملاق الفرنسي بعد 7 مواسم قضاها بقميص ريال مدريد.

وقال أسينسيو عبر موقع باريس الرسمي: "اخترت الانتقال إلى بي إس جي لأنه ناد كبير بمشروع مميز وجذاب وطموح، ويتناسب مع ما أحتاجه، وهو تغيير الأجواء مع مشروع طموح، وأعتقد أن سان جيرمان المكان المثالي للعب والاستمتاع والفوز بالألقاب".

وأضاف "بالطبع هدفي الفوز بكل الألقاب الممكنة، وأثق أن سان جيرمان لديه هذه المقومات، ولن يتحقق ذلك إلا بدعم كبير من جماهيرنا الرائعة".

وأشار اللاعب الإسباني الدولي إلى أنه تشاور أيضا مع عدد من زملائه في المنتخب، وشجعوه على فكرة الانتقال إلى العملاق الباريسي.

واستطرد "بالطبع ينتظرني تحديا جديدا وأجواء جديدة في بطولة مختلفة، فالدوري الفرنسي تنافسي ويضم لاعبين أقوياء بدنيا، وكذلك هناك الكثير من أصحاب المهارة".

وأتم تصريحاته بإبراز أهم قدراته، قائلا "أحب لمس الكرة كثيرا، والتسديد على المرمى، وتسجيل الأهداف وصناعتها".

يذكر أن ماركو أسينسيو انضم لصفوف العملاق الباريسي بصفقة انتقال حر، ووقع على عقد مدته 3 مواسم، ينتهي في صيف 2026.

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