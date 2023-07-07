أول تعليق من حمدي فتحي بعد انتقاله إلى الوكرة القطري

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث حمدي فتحي الوافد الجديد لنادي الوكرة القطري عن تجربته الجديدة بعد رحيله عن النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال حمدي فتحي خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه لجماهير نادي الوكرة “ سعيد جدا بالانضمام إلى نادي الوكرة، المفاوضات بدأت منذ فترة وإصرار خليفة بن حسن رئيس النادي كان له دور في انتقالي بالإضافة لتعاون إدارة الأهلي ”.

وأضاف “ أتمنى أن أحقق الإضافة المطلوبة لنادي الوكرة، وأعلم جيدا أن النادي حقق مركزا جيدا في الموسمين الأخيرين وسنلعب دوري أبطال آسيا هذا الموسم ”.

وعن طموحاته قال حمدي فتحي : «إن شاء الله ننافس بشكل جيد في دوري أبطال آسيا والبطولات المحلية وأهمها الدوري»

ووجه لاعب الوكرة الجديد رسالة لمسؤولي النادي الأهلي وجماهيره " أشكر إدارتي ناديي الأهلي والوكرة، بسبب ثقة الوكرة في قدراتي وإصرارهم على التعاقد معي، وأشكر الأهلي وجماهيره على الفترة الرائعة التي قضيتها معهم».

أعلن نادي الوكرة القطري، اليوم الثلاثاء، عن توصله إلى اتفاق للتعاقد مع لاعب وسط الأهلي حمدي فتحي، الأمر الذي جعله يتصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية.

ويشار إلى أن الأهلي اقترب من حصد لقب الدوري 43، الغائب عن النادي آخر موسمين، حيث يتصدر المنافسة حاليًا برصيد 69 نقطة من 27 مباراة، وله خمس مباريات.

وأنهى نادي الوكرة القطري، الفائز بالدوري مرتين في تاريخه، المسابقة هذا الموسم في المركز الرابع برصيد 39 نقطة بفارق 12 عن البطل الدحيل.