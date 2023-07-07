موعد مباراة الأهلي المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز عندما يواجه الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز على زعيم الثغر من أجل وضع الرتوش الأخيرة على حسم لقب الدوري إذ سيحتاج الأهلي لنقطة واحدة على أقل تقدير لاستعادة اللقب الغائب منذ عامين.

وتقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري مساء السبت المقبل على ملعب برج العرب بالاسكندرية في تمام الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الاهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة ويفصله عن بيراميدز وصيف المسابقة 5 نقاط بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن برصيد 42 نقطة.

حقق الأهلي فوزاً صعباً على نظيره الإسماعيلي بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

مجريات الشوط الأول بين الأهلي والإسماعيلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، وشهدت مجريات الشوط الأول سيطرة كاملة من جانب المارد الأحمر على الإسماعيلي، وسط المزيد من المحاولات التي لم يترجمها اللاعبين لأهداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، ولم يشهد الشوط الأول أي بطاقة صفراء على أي من الطرفين، ينتهي الشوط بدون أي شراسة حقيقية على مرمى الفريق.

بيرسي تاو يخطف الفوز في الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني واصل الأهلي ضغطه الهجومي بحثاً عن التسجيل وهو ماتحقق مبكراً في الدقيقة 50 عن طريق بيرسي تاو من متابعة لعرضية الظهير خالد عبد الفتاح.

اشعل هدف التقدم الأهلاوي المباراة وتحرك الاسماعيلي هجومياً ونجح بالفعل في الدقيقة 56 عن طريق محمد حسن الا أن الحكم الغى الهدف بداعي وجود لمسة يد على لاعب الاسماعيلي بعد اللجوء لتقنية الفار لتشتعل المباراة.

استعاد الأهلي سيطرته في وسط الملعب وكاد ان ينجح في مضاعفة النتيجة الا ان تسديدة محمد مجدي افشة ارتدت من العارضة.

وفي الدقائق الأخيرة كاد البديل ياو انور أن يخطف هدف التعادل للدراويش الا انه سدد بغرابة خارج المرمى.

استمرت المحاولات من كلا الجانبين في الدقائق الاخيرة دون جديد حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الأهلي الأهلي بنتيجة 1-0.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 72 نقطة في صدارة الدوري بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 34 نقطة في المركز 13.

تشكيل الأهلي في مباراة الإسماعيلي

بدأ النادي الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة في خط الدفاع، مروان عطية وأليو ديانج في خط الوسط، محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر في الوسط الهجومي، محمد شريف في خط الهجوم.