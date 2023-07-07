الزمالك يضم حارس البنك الأهلي لكرة اليد

ياسر رشاد - القاهرة - تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مع أحمد وليد حارس مرمى فريق البنك الأهلي لكرة اليد من أجل تدعيم صفوف الكوماندوز استعدادا للموسم الجديد.

وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انتقاله للقلعة البيضاء لمدة ٣ سنوات خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على ألعاب الصالات.

أحمد مرتضى : نحقق معجزات.. وفزنا ببطولات مهمة من دون فلوس



علق أحمد مرتضى منصور المشرف العام على ألعاب الصالات بنادي الزمالك، عن اللقب الذي حققه فريقه والفوز ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد للرجال على حساب الأهلي.

وقال أحمد مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: ما حدث كان معجزة، لم أجعل أي أحد في مجلس إدارة الزمالك يشعر بأننا نشارك في أي بطولة، شاركنا في بطولة تكاليف اللعب بها 5 ملايين جنيه وبطولة أخرى تكلف 6 ملايين جنيه، ونجحت في توفير كل هذه الأموال.

واستكمل: نشارك في ثلاث بطولات، على الرغم من الحجز على حسابات النادي، لا توجد أي مؤسسة في العالم تستطيع تحقيق النجاح بدون أموال أو بدون رئيسها، أو الضرب في رئيسها، الحمد لله أن الزمالك ما زال على قيد الحياة.

وقال المشرف العام على ألعاب الصالات بالزمالك في تصريحاته: هذه الفترة تذكرني بما حدث قبل 2014، في عصر مرتضى منصور لن نسمح بأن يتاجر أحد بالنادي أو بجماهيره.

وأوضح: نادي الزمالك باقٍ وتوجنا ببطولة من ذهب ورئيس نادي راجل، لم أر في حياتي رجل مثل مرتضى منصور، وكنت سأرمي الفوطة وأرحل لو كنت في نفس مكانه.

واختتم حديثه: أناشد الجميع، الزمالك نادي غني، ويمتلك عشرات الملايين ومستحقات بالملايين، نرغب في فتح حسابات النادي، لدينا عمال غلابة في الزمالك نرغب في صرف مستحقاتهم، ارفعوا الحجز عن أموال نادي الزمالك، لا يأتي أي لقب بدون أموال، الزمالك يمتلك 100 مليون جنيه في البنك محجوز عليها، لدينا التزامات كبيرة تحتاج إلى 70 مليون جنيه.