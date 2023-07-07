ايهاب عبدالرحمن يحقق ذهبية رمي الرمح بدورة الألعاب العربية

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن اللاعب ايهاب عبدالرحمن لاعب منتخب مصر لألعاب القوى من تحقيق الميدالية الذهبية في منافسات رمي الرمح، والتي حصدها بدورة الألعاب العربية المقامة حاليا في الجزائر.

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ايهاب عبدالرحمن يحقق ذهبية رمي الرمح

ونجح اللاعب ايهاب عبدالرحمن في تحقيق الميدالية الذهبية بدورة الألعاب العربية، بعدما حقق مسافة 80.50 متر في المنافسات التي أقيمت اليوم الخميس، بمدينة وهران في الجزائر.

وقام محمد عبدالمقصود بإهداء درع اللجنة الأولمبية المصرية لعمدة قرية إقامة البعثات المشاركة، والتي كانت خلال مراسم رفع علم مصر بعد التتويج باللقب.

وأجرى رئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس هشام حطب اتصالات بالبعثة اليوم الخميس، للإطمئنان على كافة الأمور، حيث عمل على توفير كافة الإمكانيات للبعثة وتذليل جميع العقبات، عقب تتويج اللاعب ايهاب عبدالرحمن باللقب.

تعد دورة الالعاب العربية محطة مؤهلة للألعاب الأوليمبية في باريس 2024 بالعصامة الفرنسية، في عديد من الألعاب، وتستضيف خمس مدن جزائرية المنافسات العربية وهي وهران وقسنطينة وعنابة وتيبازة والجزائر، وتحظي البطولة باهتمام كبير من جانب الحكومة الجزائرية.

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