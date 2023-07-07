سيد بازوكا يعلن عبر الخليج 365 موعد تشكيل قطاع الإسماعيلي (خاص)

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سيد بازوكا رئيس قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي أنه سوف يعلن عن تشكيل قطاع الناشئين والبراعم في القلعة الصفراء بعد غد السبت الموافق ٨ يوليو الجاري.

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وقال سيد بازوكا في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" أن تشكيل القطاع والمدرسة سوف يشهد طفره كبير سوف تقود النادي إلى بر الأمان ويعود قطاع النادي الإسماعيلي من جديد إلى مكانته الطبيعية وصناعة النجوم وتصعيدهم للفريق الأول.

وواصل سيد بازوكا قائلًا أنه عمل كل جهده من أجل تشكيل القطاع على أكمل وجه وأنه سعى بشكل كبير للغاية من أجل إختيار افضل المدربين من أجل قيادة فرق قطان الناشئين والبراعم بالنادي .

وعن الفريق الأول قال سيد بازوكا أن النادي الإسماعيلي لم يهبط إلى دوري القسم الثاني مشيراً إن جماهير النادي تساندة بشكل مستمر من أجل تخطي محنته وتسير خلف النادي في كل مكان .

وواصل سيد بازوكا قائلاً إن الفريق الأول يضم لاعبين قادرين على قيادة الفريق بشكل قوي خلال الفترة القادمة من أجل البعد عن منطقة شبح الهبوط ، وأكد أن جميع لاعبي الفريق على قدر المسؤولية .

وعلى جانب متصل، الإسماعيلي يقدم شكوى ضد حكم مباراته ضد الأهلي

أكد أحمد العجوز مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي أن النادي سوف يتقدم بشكوى رسمية ضد حكم تقنية الـ VAR، في مباراته ضد الأهلي والتي تلقى فيها الدراويش الهزيمة بهدف دون رد ببطولة الدوري الممتاز لحفظ حقوق النادي والمطالبة كذلك بتعيين أطقم دولية لإدارة المباريات المتبقية للفريق بمسابقة الدوري.

وقال العجوز أن هدف محمد حسن لاعب الدراويش، في شباك الأهلي صحيح، مشددا على أن البعض أراد عدم فوز الدراويش أو تعادله في لقاء أمس الأربعاء الذي أقيم بملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر من عمر المسابقة.

وأضاف العجوز قائلاً إنه يوجد هناك أحد فى مباراة الأمس أمام الأهلى لم يريد فوز أو تعادل الإسماعيلي وحكم تفنية الـ «VAR» لم يتعامل مع هدف محمد حسن، بالعدل بسبب إعادة اللعبة من زاوية واحدة فقط وكان يجب عليه أن يقوم بإعادة اللعبة من جميع الزوايا حتى يتمكن حكم المباراة من اتخاذ القرار الصحيح.

واستشهد مدير الكرة بالنادى الإسماعيلي بخبراء التحكيم فى البرامج الرياضية والذين أكدوا على صحة الهدف، وناشد العجوز، مسئولي اتحاد الكرة ورابطة الأندية باتخاذ قرار صارم ضد حكم تقنية الـ VAR وأن الكرة أصبحت فى ملعبهم خاصة أن والجهاز الفنى لم يعترض على الحكم خلال المباراة، مشددا على أننا فى دولة قانون.

يذكر أن الإسماعيلي تجمد رصيده عند النقطة رقم 34 بالمركز الـ13 في جدول ترتيب مسابقة الدوري عقب الخسارة من الأهلي.