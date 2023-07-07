كشري: "رفضت عرضين للتدريب في المغرب"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد عبدالمنعم كشري، المدير الفني السابق لإنبي، أن رفض التدريب في الدوري المغربي خلال الفترة الماضية.

وأضاف كشري خلال تصريحات تليفزيونية أنه تلقى عرضين من سريع وادي زم ومولودية وجدة قبل نهاية الدوري المغربي بجولات عدة.

وأضاف: "رفضت التجربة لأن الدوري المغربي صعب ومن الأفضل أن أتولى المهمة منذ بداية الموسم".

لفت أحمد كشري أنه يفاضل بين عروض عدة لاختيار أفضلها في الموسم المقبل.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة ويفصله عن بيراميدز وصيف المسابقة 5 نقاط بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن برصيد 42 نقطة.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز على زعيم الثغر من أجل وضع الرتوش الأخيرة على حسم لقب الدوري، إذ سيحتاج الأهلي لنقطة واحدة على أقل تقدير لاستعادة اللقب الغائب منذ عامين.

وتقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري مساء السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وعلى صعيد مسابقة كأس مصر، فازالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 6 ـ 1 في المباراة التى جمعتهعما مساء أمس الثلاثاء لحساب منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر، والتي يسعى الأبيض من خلالها إلى التتويج باللقب لحفظ ماء الوجه وإنقاذ موسمه المحلي بعد تأكد خسارته لمسابقة الدوري الممتاز كذلك الخروج من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.