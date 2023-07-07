نونو سانتو يتمسك برحيل ثلاثي الفريق

ياسر رشاد - القاهرة - تمسك المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بقرار رحيل ثلاثي النمور في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، بسبب عدم حاجته لهم في خططه للموسم الجديد.

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يستعد الاتحاد للمشاركة في عدد كبير من البطولات في الموسم المقبل وهى كأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا والبطولة العربية والدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، ويحتاج الفريق لعدد كبير من اللاعبين لمواجهة ضغط المباريات وعدم التعرض للإجهاض العضلي.

نونو سانتو يقرر رحيل ثلاثي الاتحاد:

تمسك المدرب البرتغالي نونو سانتو بقرار رحيل عبدالرحمن العبود جناح الفريق في يونيو الجاري، كما هو الحالي بالنسبة لعبدالعزيز البيشي نجم وسط الفريق، واللاعب حمدان الشمراني مدافع النمور.

يمتلك عبدالرحمن العبود وعبدالعزيز البيشي عروض من نادي الهلال وغيرها من الأندية السعودية التي ترغب في الحصول على الثنائي، وحتى الآن سيكون قرار رحيل الثنائي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قابلة للتمديد لموسم آخر.

ثلاثي الاتحاد يطالب بحسم موقفهم سريعًا:

طلب ثلاثي فريق نادي الاتحاد من الجهاز الفني بقيادة نونو سانتو وإدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي سرعة حسم موقفهم من البقاء أو الرحيل، حتى يختار كل لاعب الأفضل لمستقبله داخل الملاعب.

كان المدرب البرتغالي نونو سانتو قد قرر رحيل 23 لاعبًا من صفوف الفريق خلال الفترة الماضية، من بينها 11 لاعبًا خرجوا على سبيل الإعارة في الموسم الماضي وأعلن عدم حاجته لخدماتهم في الموسم المقبل.

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