المصرى يعبر حرس الحدود ويتأهل لربع نهائي كًأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفريق الاول لكرة القدم بنادي المصرى من خطف بطاقة التأهل والعبور لدور ربع نهائي الكأس بعد الفوز على نظيره حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد برج العرب، ضمن مباريات دور الستة عشر من منافسات بطولة كأس مصر لنسخة الموسم الحالي 2022-2023.

ملخص مباراة المصرى وحرس الحدود

شهدت المباراة سيطرة كبيرة من جانب المصري البورسعيدي على احداث اللقاء، وتمكن من تحقيق الفوز في الشوط الثاني من الوقت الإضافي والرابع باللقاء.

سجل اللاعب فلانتين أودو نجم نادي حرس الحدود الهدف الاول في المباراة في الدقيقة 36، وعادل اللاعب عبده يحيي النتيجة للمصرى في الدقيقة 46.

أضاف إيمانويل ديفيد هدف التقدم مرة اخرى لحرس الحدود في الدقيقة 59 من عمر اللقاء، ليعود إلياس الجلاسي ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

في الدقيقة 94 من عمر اللقاء أهدر اللاعب مروان حمدي فرصة سهله للغاية كانت ستحسم نتيجة اللقاء لكن تصدي أحمد فوزي جعل المباراة مستمرة للوقت الإضافي بعد التعادل بهدفين لكل فريق على ملعب برج العرب.

وفي الدقيقة 109 من عمر اللقاء والشوط الثاني من الوقت الإضافي أهدر مهاجم حرس الحدود فرصه خطيرة تصده لها عصام ثورت بطريقة رائعة.

وفي الدقيقة 113 سجل اللاعب إيتوجا هدف فريق المصرى الثالث في اللقاء، ليؤكد على تأهل فريقه لربع نهائي كأس مصر.

وفي الدقيقة 115 أهدر اللاعب حسين السيد الظهير الأيسر لنادي المصرى فرصة سهله للغاية كانت ستعلن عن الهدف الرابع للفريق البورسعيدي لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد فوزي.

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