الزمالك يتعاقد مع حارس البنك الأهلي لتدعيم صفوف اليد لمدة 3 سنوات

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك مع أحمد وليد حارس مرمى فريق البنك الأهلي لكرة اليد من أجل تدعيم صفوف الكوماندوز استعدادا للموسم الجديد.

ووقع اللاعب بالتوقيع على عقود انتقاله للقلعة البيضاء لمدة 3 سنوات خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على ألعاب الصالات.

كما نجح مسئولو نادى الزمالك فى تمديد تعاقد ثلاثى فريق كرة اليد "أحمد حسام و أحمد مؤمن صفا ومحمد بسيونى "مودى"، من أجل الحفاظ على القوام الأساسى للفريق.

ويواصل مسئولو نادى الزمالك البحث عن مدير فنى جديد لفريق كرة اليد بالقلعة البيضاء بعد تعثر مفاوضات أبناء النادى، أمثال مجدى أبو المجد و باسم السبكى وأيمن صلاح.

من ناحية أخرى، ألزم اتحاد اليد الأندية بدفع 25% من قيمة الموسم التالى حال عدم إخطار اللاعب بعدم القيد فى مهلة الـ30 يوما قبل فتح باب القيد للموسم المحلى الجديد 2023/2024.

وأخطر مسئولو اتحاد كرة اليد الأندية بضرورة إبلاغ اللاعب السارى عقده وغير مرغوب قيده قبل فتح باب القيد بـ30 يوما، ليوقع اللاعب على خطاب بذلك ويتم إخطار الاتحاد أيضا.

كما تم إلزام النادى بضرورة دفع 15% للاعب المقرر عدم قيده، فى حالة إذا كان عقده لمدة موسمين، وتم ذلك بعد السنة الأولى وفى حالة تعاقده 3 سنوات يدفع النادى 20%.

وكشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن تحديد أول سبتمبر المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى الجديد 2023/2024.