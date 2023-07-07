شكرا لقرائتكم خبر عن بند 7 ملايين جنيه يُقرب محمد شكرى لاعب سيراميكا من العودة للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد شكرى لاعب فريق سيراميكا من العودة الى فريق الأهلى الموسم المقبل عقب التألق في مباريات فريقه هذا الموسم ولتدعيم مركز الجبهة اليسرى بالقلعة الحمراء.

ويتواجد بند في عقد اللاعب محمد شكرى بدفع مبلغ 7 ملايين جنيه للحصول على اللاعب مرة أخرى، وهذا الذى قرر مسئولو القلعة الحمراء تفعيله بنهاية الموسم الحالي.

ويلتقى فريق سيراميكا نظيره بيراميدز في تمام الساعة 8.30 مساء الاثنين المقبل الموافق 10 يوليو باستاد المقاولون العرب، ضمن لقاءات الجولة الـ33 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثانى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 34 نقطة، حيث حقق الفوز فى 6 مباريات والتعادل فى 16 مباراة والهزيمة فى 10 مباريات.