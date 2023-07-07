موعد مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة الدورى والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لخوض مباراة فيوتشر المقرر لها غدا السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر بالدوري

يلتقى الزمالك فى التاسعة مساء غد السبت، مع فيوتشر على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين الخميس 13 يوليو فى الثامنة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.

وفى الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة، يستضيف الزمالك نظيره فاركو الأحد 16 يوليو فى الساعة 9:30 باستاد القاهرة الدولي.

بعدها سيخوض الزمالك مباراتين في البطولة العربية، الأولى ستكون في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام الاتحاد المنستيري التونسي يوم 28 يوليو، بعدها سيلتقى الزمالك مع الشباب السعودي، في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 31 يوليو.