شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه: على ماهر أنقذنى من التجنيس ولن ألعب فى مصر لغير الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركى، كواليس بداية مسيرته الكروية فى النادى الأهلى والظروف التى كادت أن تحول وجهته بعيداً عن القلعة الحمراء.

وقال تريزيجيه فى تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": "اتقبلت فى اختبارات الأهلى من اليوم الأول، وبدر رجب كان له فضل كبير على جدا، اتقيدت فى الأهلى بسبب مباراة بين الأهلى ومدرسة أحمد شوبير، قعدت سنة كاملة أسافر من كفر الشيخ للقاهرة من أجل التدريب فى الأهلى كان سنى 9 سنوات، 12 سنة قضيتها فى الأهلى من سن 9 سنوات إلى 20 سنة، كنت دائما أحرز لقب الهداف، وكهربا يحصد جائزة أفضل لاعب، لكن مشوا فرقتنا كلها بعد 20 سنة، كان جسمى ضعيف جداً ولكن خبير أجبنى قالهم إنى أكمل".

وأضاف تريزيجيه: "لميت لبسى ومشيت من الأهلى بسبب عدم المشاركة وتدربت بمفردى 4 أشهر، وكان لدى عرض قطرى للتجنيس، وجهزت أوراقى، حتى تحدث معى على ماهر، كان مكتوب فيا تقرير سيئ جداً ولكنه صمم أن يتحدث معى، أول ما شافنى قالى إيه التقرير اللى مكتوب عنك ده، على ماهر كان له فضل كبير على جداً، لن ألعب لغير الأهلى فى مصر، اللى لعب فى الأهلى يدرك هذا الأمر، وأنا بره بحمل اسم النادي".

وواصل: "على ماهر نزلنى تأهيل وبعد 5 أيام قفل علىّ الباب وقالى لازم تمضى فئة ثالثة، وكنت رافض لأن حتى اللاعيبة كانت بتقول لى أنت مش معانا فى النادى اطلع بره، وبعد شهر واحد فقط تم تعديل عقدى للفئة الأولى".

وأكمل لاعب الفراعنة: "لم ألعب مباريات أهلى وزمالك فى الناشئين، لعبت 6 مباريات فقط قبل تصعيدى للفريق الأول، ووجدت جيلا كبيرا مع حسام غالى وجدو وبركات، وعلى ماهر وظفنى فى رقم 10 وقالى لو طلعت فريق أول ورجعتلى تانى مش عايز أشوفك عندي".

وعن أول لقاء شارك فيه تريزيجيه مع الفريق الأول بالأهلى قال: "أول مباراة شاركت فيها كانت أهلى وزمالك، جوزيه قال لى أنت هتبقى أحسن لاعب فى مصر وأنت أفضل ناشئ دربته قى حياتى، وذلك قبل رحيله عن الأهلى، حسام البدرى بعدها ضمنى لمعسكر تركيا وقالوا لى هتتقيد، لكن حسام البدرى بلغنى إنى مش هتقيد وبكيت، لكن ليلة مباراة الأهلى والزمالك عم حارث قال لى الكابتن عايزك عشان طيارة سعد سمير وشهاب الدين تأخرت وعايزينك فى مباراة الزمالك، وشاركت وتألقت والدنيا اتغيرت بعد هذا اللقاء ولعبت أساسى على طول".

من جانبه، قال على ماهر المدير الفنى لفيوتشر حالياً ومدرب ناشئى الأهلى السابق: "التقرير الذى تسلمته عن تريزيجيه كان مكتوب فيه إنه ماينفعش يلعب كرة، ولكن كلمت ربيع ياسين وجوزيه ومحمد عامر وقلت له لازم تعمله عقد لأنى متأكد إنه هيطلع فريق أول وهيلعب منتخب مصر".