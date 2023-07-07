شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يستقر على أموتو لقيادة هجوم الاتحاد السكندرى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفنى للاتحاد السكندرى، النيجري أوستين أموتو ليكون بديل الأنجولى مابولولو في هجوم سيد البلد فى مباراة الأهلى المقبلة المقرر لها يوم السبت 8 يوليو الجارى ضمن مؤجلات الـ21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتأكد غياب الأنجولى مابولولو عن مباراة الأهلى المقبلة، بسبب معاناته من إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة حرس الحدود الماضية.

من ناحية أخرى توعد الصربى زوران مانولوفيتش، المقصرين بالفريق بالعقاب والتجميد على دكة البدلاء بعد تراجع النتائج الفترة الأخيرة التي تسببت فى احتلال سيد البلد المركز الثامن في ترتيب جدول الدورى.

وأبدى زوران غضبه من لاعبى الاتحاد السكندرى بعد التعادل الأخير أمام حرس الحدود بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز،فضلاً عن مقاطعة الانتصارات للمباراة الثامنة على التوالي وخروج الفريق من كأس رابطة الأندية المحترفة.

وغابت الانتصارات عن الاتحاد السكندرى في اخر 8 مباريات حيث خسر أمام إنبى والمصرى والزمالك وبيراميدز والتعادل مع البنك الأهلى وحرس الحدود وودع الفريق بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الخسارة أمام سيراميكا بركلات الترجيج كما ودع كأس مصر أمام بيراميدز.

وارتفع رصيد الاتحاد السكندرى للنقطة 42 فى المركز السابع، بعدما خاض 32 مباراة، فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 13 مباراة، سجل لاعبو زعيم الثغر 35 هدفا واستقبلت شباكهم 37 هدفا.