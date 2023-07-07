شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يحسم مصير المصابين من مواجهة الزمالك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، مصير المصابين من مواجهة الزمالك المرتقبة، وعامى فريق فيوتشر من عدد كبير من الإصابات التي ضربت صفوفه في الأسابيع الأخيرة بسبب الإرهاق، حيث تعرض كل من، مروان محسن، كريم نيدفيد ، هشام عادل، محمد رضا بوبو، غنام محمد، لإصابات مختلفة.

وانتظم بوبو في مران الفريق بعد تعافيه من إصابة الفتاق في عضلات البطن، فيما من المقرر أن يحسم جهاز فيوتشر مصير باقي اللاعبين من مواجهة الزمالك المرتقبة خلال مران اليوم.

ويختتم اليوم الجمعة، فريق فيوتشر، استعداداته لمواجهة نادي الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين غداً السبت ضمن منافسات الدوري العام.

وكان فيوتشر قد تعادل مؤخراً مع النادي الأهلي سلبياً، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة 24 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 58 نقطة، وذلك بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 15 مباراة وتعادل في 13 لقاء وخسر 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

وتشهد مباراة فيوتشر والزمالك منافسة من نوع خاص بين الفريقين، حيث يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 58 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 56 نقطة، ويتبقى للفريق الأبيض مباراة مؤجلة أمام الأهلي، ومن المقرر أن تحسم مواجهة فيوتشر والزمالك، صاحب المركز الثالث قبل نهاية الموسم الجاري.