سفيان أمرابط يفاضل بين الأهلى وبرشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - دخل النادي الأهلى السعودي في مفاوضات قوية خلال الفترة الاخيره للحصول على خدمات اللاعب الدولي المغربي سفيان أمرابط لاعب وسط نادي فيورنتينا الإيطالي، حيث تواجد في منافسة قوية مع برشلونة الإسباني للحصول على خدمات نجم الفيولا.

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الأهلى ينافس برشلونة على ضم سفيان أمرابط

وضعت إدارة نادي برشلونة اللاعب المغربي سفيان أمرابط ضمن اهتماماتها لدعم وسط الملعب بعد رحيل اللاعب سيرجيو بوسكيتس لنادي انتر ميامي الأمريكي، لكن ما يعطل اتمام الصفقة حتى الآن هو المقابل المادي المعروض من جانب البلوجرانا.

بالرغم من تقديم برشلونة لعرض مالي ضعيف، لكن إدارة فيورنتينا والجهاز الفني للفريق الإيطالي كان لديهم قرار واحد بعدم التفريط في نجم الفريق، ليظهر النادي الاهلي السعودي في المفاوضات ويجعل بقاء اللاعب المغربي مع الفيولا أمر صعب.

يحتاج النادي الاهلي السعودي لدعم وسط ميدان الفريق بعد رحيل اللاعب نيكولاس ميليسي عن الفريق قبل ساعات قليلة، وقد تشهد الساعات القليلة المقبلة رحيل أحد الرباعي باستوس وأزجان اليوسكي الحسن نداو ومودو بارو عن صفوف الفريق لفسح المجال للتعاقد مع لاعب اجنبي جديد في صفوف الفريق.

سفيان أمرابط خيار الاهلي لدعم وسط الملعب

ظهر سفيان أمرابط في قائمة النادي الاهلي لدعم وسط الميدان، وينتهي عقد اللاعب المغربي مع فيورنتينا في 30 يونيو المقبل 2024، ويتبقى له موسم وحيد مع الفيولا، ووصلت القيمة التسويقية للاعب إلى 30 مليون يورو، وهو مبلغ صعب على إدارة برشلونة دفعه للتوقيع مع اللاعب.

يستعد النادي الاهلي لخوض معسكر خارجي في الفترة المقبلة بسلوفينيا لتجهيز اللاعبين للموسم المقبل لدوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكانت اولى التعاقدات مع ادوارد ميندي وروبرت فيرمينيو.

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