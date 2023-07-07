تريزيجيه يكشف حقيقة عودته إلى الأهلي في الصيف الحالي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي طرابزون التركي حقيقة عودته إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط تريزيجيه بالعودة إلى النادي الأهلي منذ الشتاء الماضي في ظل رغبة مارسيل كولر بتدعيم الخط الهجومي للقلعة الحمراء.

ونفى تريزيجيه خلال تصريحات تليفزيونية وجود أي مفاوضات مع النادي الأهلي في الفترة الحالية للعودة مرة اخرى، مؤكدًا أنه مستمر مع طرابزون حتى نهاية عقده الممتد لثلاث سنوات.

وأضاف نجم المنتخب الوطني أنه لن يلعب في مصر لنادي غير الأهلي، مشيرًا أن وجهته في مصر ستكون من خلال القلعة الحمراء لصناعة تاريخًا وليس للاعتزال.

وأشار تريزيجيه إلى أنه كان قريبا من الانتقال إلى صفوف غنتر ميلان الإيطالي بعد بطولة كأس العالم 2018، لكنه رفض العرض لرغبة النادي في إعارته لموسم واحد إلى فريق بارما.

وأضاف نجم طرابزون التركي أنه تلقى عرضا في وقت سابق من نادي اتحاد جدة السعودي بلغت قيمته المالية نحو 13 مليون يورو لكنه رفض لرغبته في الاستمرار بالدوري الإنجليزي آنذاك.

ويعد تريزيجيه أحد أعمدة القوام الأساسي لمنتخب مصر الأول في السنوات الأخيرة لخبرته الكبيرة في الملاعب الأوروبية.

بدأ تريزيجيه رحلة الاحتراف الأوروبي من بوابة نادي أندرلخت البلجيكي ثم انتقل إلى قاسم باشا التركي بعدها لعب لثلاثة مواسم مع أستون فيلا الإنجليزي في الفترة من 2019 إلى 2022، وخرج معارًا إلى صفوف نادي اسطنبول باشاكشهير التركي قبل أن يشتري طرابزون عقده بصفة نهائية.

وسجل محمود تريزيجيه مع طرابزون في الموسم الماضي في 14 هدفًا، وصنع لزملائه 10 أهداف، كما تواجد في التشكيلة المثالية الأفضل في الدوري التركي 10 مرات.