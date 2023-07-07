تريزيجيه: شارة المنتخب أفضل لحظات حياتي وحبست نفسي بعد خسارة أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون التركي، أن ارتداء شارة المنتخب الوطني كانت أفضل لحظات حياته الكروية.

وقال تريزيجيه خلال تصريحات تليفزيونية " أفضل أيام حياتي أن أكون كابتن منتخب مصروشعرت بتقدير كبير من فيتوريا لأنني أشارك في معسكرات المنتخب لمدة 9 سنوات ".

واستمر: "الجيل الحالي يستحق أن تحترمه الجماهير وكوبر له فضل كبير عليا وفيتوريا مدرب كبير للغاية ومدرب محترم يسمح بالمناقشة معه وهو بمثابة أخ كبير لنا".

وعن شعوره بعد خسارة كأس أمم أفريقيا 2019 التي استضافتها مصر قال تريزييجيه " حبست نفسي لمدة أسبوع في غرفة بعد خسارة أمم إفريقيا".

تريزيجيه بدأ رحلة الاحتراف الأوروبي من بوابة نادي أندرلخت البلجيكي ثم انتقل إلى قاسم باشا التركي بعدها لعب لثلاثة مواسم مع أستون فيلا الإنجليزي في الفترة من 2019 إلى 2022، وخرج معارًا إلى صفوف نادي اسطنبول باشاكشهير التركي قبل أن يشتري طرابزون عقده بصفة نهائية.

وسجل محمود تريزيجيه مع طرابزون في الموسم الماضي في 14 هدفًا، وصنع لزملائه 10 أهداف، كما تواجد في التشكيلة المثالية الأفضل في الدوري التركي 10 مرات.



