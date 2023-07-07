شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يحسم مصير محمد عواد من مباراة الزمالك وفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم المران الأخير الذى يخوضه الزمالك اليوم الجمعة مصير محمد عواد حارس مرمى الأبيض من المشاركة فى مباراة فيوتشر لا سيما أن اللاعب عاد إلى التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء الماضى بعد الشفاء من إصابة السمانة.

ومن المقرر أن يتخذ أوسوريو قرراه النهائى بشأن مشاركة محمد عواد فى مباراة فيوتشر المقرر لها غداً السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز والدخول فى قائمة الفريق الأبيض بناءاً على جاهزيته الفنية.

من ناحية أخرى قررت إدارة المسابقات تحت إشراف عامر حسين، عضو اتحاد الكرة، تقديم مباراة فيوتشر والزمالك المقرر لها السبت المقبل 8 يوليو، 30 دقيقة لتقام فى التاسعة مساءً بسبب إقامة نهائى كأس أمم افريقيا تحت 23 سنة الذى يجمع منتخب مصر الأوليمبى أمام المغرب والمقرر لها الحادية عشر يوم السبت بالمغرب.

ويدرس الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، منح الفرصة للبدلاء وبعض الناشئين حتى نهاية الموسم الحالى من الدورى الممتاز.

ويأتى قرار أوسوريو بتجربة البدلاء والناشئين لتقييمهم بشكل نهائى قبل اتخاذ قرار يخص مصيرهم مع الفريق، خصوصاً بعد فقدان الزمالك بطولة الدورى والمقعد المؤهل لدورى أبطال أفريقيا فى الموسم المقبل.