شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمات تلاحق أحمد سامى قبل موقعة إنبى المصيرية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، أخبارا سيئة بإصابة ثنائى الفريق قبل مواجهة إنبى المصيرية، المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

ويفقد أحمد سامى خدمات الثنائى محمد الصباحى وبركات حجاج أمام إنبى، حيث يعانى محمد الصباحى من جزع في الأنكل تعرض له أثناء التدريبات ويحاول الجهاز الطبي بنادى سموحة، تجهيز اللاعب للمشاركة في مباراة إنبى المصيرية، نظرا لأهمية النقاط الثلاثة في حسم بقاء الفريق في جدول الدورى، بينما يعانى بركات حجاج من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية والتي أبعدته عن مباريات سموحة الأخير في بطولة الدورى.

ويعكف حاليا أحمد سامى على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام بيراميدز فى المباراة التى خسرها الفريق السكندرى بخماسية بعدما نجح الفريق فى التقدم بهدفين، وحذر سامى اللاعبين من تكرار هذه الأخطاء مرة أخرى أمام إنبى، وأن الفريق يحتاج نقطة للاطمئنان على موقف البقاء فى الدورى.

وسادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفنى لفريق سموحة بقيادة أحمد سامى، بعد مشاركة حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى فى تدريبات الكرة خلال مران سموحة استعدادا لمواجهة إنبى.

واقترب حسام حسن من المشاركة فى التدريبات الجماعية بعدما أنهى برنامجه التأهيلى، وأصبح مشاركته أمام إنبى فى المباراة المقبلة كبيرة جدا حيث يحتاج أقل من 10 أيام ليكون جاهزا للمباريات بشكل كامل.