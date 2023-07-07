شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم اليوم استعداداته لمباراة الاتحاد بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الجمعة ، الأستعداد لمباراة الإتحاد السكندري المقرر لها مساء السبت في اللقاء المؤجل من الجولة 21 لبطولة الدوري والتى ستقام بإستاد برج العرب بالإسكندرية ، ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير اليوم بالإسكندرية استعداداً لمواجهة الغد المرتقبة ، وتدرب الأهلي أمس واليوم بالأسكندرية بعد قرار الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر بالبقاء في الإسكندرية وعدم العودة للقاهرة عقب مباراة الأسماعيلي التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي بإستاد برج العرب حيث فضّل كولر بقاء الفريق في معسكر مغلق بالأسكندرية منعاً للإجهاد خاصة وأن الفارق ضيق بين مباراتي الإسماعيلي والاتحاد.

على صعيد ردود أفعال مباراة الأهلي والأسماعيلي الأخيرة بالدوري ،قال مارسيل كولر إن مباراة الإسماعيلي لم تكن سهلة مثلما توقع، ولكن الأهلي نجح في حسمها وتحقيق الفوز ليقتنص الفريق ثلاث نقاط غالية في مشوار الدوري.

وأضاف كولر: «تحدثت مع اللاعبين بين شوطي اللقاء من أجل زيادة الضغط والحماس والفاعلية على مرمى الإسماعيلي، ولكن في نهاية اللقاء واجهنا تسرعًا على المرمى، وهذا ما سوف أتحدث عنه مع اللاعبين بعد اللقاء».

واستكمل حديثه عن رحيل حمدي فتحي وقال: «حمدي لاعب مهم وله دور معنا طوال الموسم، ولكن أرفض مقارنته بأحد آخر، فالجميع سواسية، ونحن لا نقارن لاعبًا بآخر وأنا أتعامل مع كل لاعب على أنه حالة منفردة، والجميع لهم دور مع الفريق».

وأضاف المدير الفني: «تدوير المشاركات بين اللاعبين أمر مهم بالنسبة للفرق الكبيرة التي تشارك في عدة بطولات، مما يستلزم ضرورة تجهيز أكبر عدد من اللاعبين للاعتماد عليهم وتفادي الإجهاد».

واستكمل: «بعد بطولة دوري أبطال إفريقيا الدوافع تغيرت ولكني استطعت أن أدفع بعدد كبير من اللاعبين حتى يكون لديَّ أكبر قدر من الجاهزين، وأمتلك فريقًا آخر جاهزًا للمشاركة في أي وقت، وبالتأكيد سوف يتعرض اللاعبون للإجهاد إذا شاركت بنفس المجموعة طوال الوقت».

وأتم حديثه: «نعمل على تفادي إهدار الفرص، ولكن لا يوجد فريق في العالم يسجل كل الفرص التي تتاح له».

واختتم: «نحن نتصدر الدوري وأصحاب صدارة في التهديف، ولكن نعمل قدر الإمكان لتفادي إهدار الفرص وأن يكون اللاعبون أكثر هدوءًا وشراسة على المرمى طوال الوقت، وسأكون سعيدًا كمدرب مع اكتمال حالة التركيز على المرمى في إنهاء الهجمات».