شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن نهائى أفريقيا بين الأوليمبى والمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، مؤتمرا صحفيا، في الرباط، اليوم الجمعة للحديث عن المباراة النهائية التي تجمعه بالمغرب، في الحادية عشر مساء غدا السبت بتوقيت القاهرة في نهائي البطولة الأفريقية.

ونجح البرازيلي روجيرو ميكالي في فرض أسمه في تاريخ الكرة المصرية بعد نجاحه في قيادة المنتخب للتأهل لاوليمبياد باريس 2024 بعد الفوز أمس على غينيا بهدف دون رد ليتأهل لنهائي كأس أمم أفريقيا لمواجهة المغرب يوم 8 يوليو الجاريـ، وخاض ميكالي مع منتخب مصر 17 مباراة ما بين رسمية و وودية نجح في الفوز في 10 مباريات و التعادل في 7 ولم يتلقي أي هزيمة، كما نجح منتخب مصر الأوليمبي تحت قيادة ميكالي في تسجيل 17 هدف واستقبل مرماه 4 أهداف فقط.

وقال ميكالي عقب مباراة غينيا في نصف النهائي: "سعيد جدا بالتأهل إلى أولمبياد باريس، وكان هذا الهدف الأول من البطولة، وسنحت لنا العديد من الفرص ولم نستغلها بشكل جيد، ولكن حققنا هدفنا الأكبر وهو التأهل إلى أولمبياد باريس".

وواصل المدير الفني للمنتخب الأولمبي: "حصلنا على يوم راحة أقل من منتخب غينيا ولكن تعاملنا بشكل جيد في النهاية وحققنا الفوز.. منتخبا المغرب ومالي يقدمان مستوى هائلا، وسنستعد لأي فريق بصورة جيدة قبل المباراة النهائية، وأهم شيء هو تقليل عدد الأخطاء المرتكبة والتي تتسبب في استقبالك للأهداف، من المهم جدا كيفية إدارة هذه المباريات".