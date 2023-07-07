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"كابيتانو مصر" يستعد لموسمه الثانى بإعلان مواعيد اختبارات مواليد 2009 بالمحافظات

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القاهرة - سامية سيد - بدأت التجهيزات لانطلاق برنامج " كابيتانو مصر " للموسم الثاني ، بإعلان مواعيد أجراء الاختبارات لمواليد 2009 بكافة محافظات الجمهورية   تحت اشراف كوكبة من النجوم و رموز المصرية . 

 

مواعيد  الاختبارات كالتالي :

 

١- سوهاج  أيام ١٢ و ١٣ يوليو ٢٠٢٣  ، في ملاعب مركز شباب مدينة سوهاج

 

٢- اسوان أيام ١٥ و ١٦ يوليو ٢٠٢٣ في  ملاعب جامعة  اسوان

 

٣- المنيا  أيام  ١٩ و ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ في ملاعب النادي الرياضي بالمنيا الجديدة.

 

٤- بورسعيد أيام  ٢٤ و ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ في ملاعب  المدينة في بورسعيد للموهوبين في محافظات السويس والاسماعيلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء وبورسعيد.

 

٥- البحيرة أيام  ٣٠ و ٣١ يوليو٢٠٢٣ في ملاعب مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور  للموهوبين من محافظات الاسكندرية ومطروح والبحيرة.

 

٦- المنوفية أيام  ٥ و ٦ اغسطس ٢٠٢٣ في ملاعب نادي الجمهورية بشبين الكوم للموهوبين من محافظات الدلتا.

 

٧- الغربية  أيام  ٩ و ١٠ اغسطس ٢٠٢٣ في ملاعب نادي بلدية المحلة للموهوبين من محافظات الدلتا.

 

٨ - القاهرة أيام  ١٣ و ١٤ اغسطس٢٠٢٣ في ملاعب مركز شباب الجزيرة.

 

 

 

اشتراطات اجراء الاختبارات كابيتانو مصر الموسم الثاني :

١- ان يكون المتقدم للاختبارات مواليد 2009 ( 14 سنة ) الحضور بصورة شهادة الميلاد .

 

٢-  ان لا يكون مسجل باى نادى او هيئة رياضية

 

٣- حضور الاختبارات بزى رياضى ( شورت - تيشيرت – حذاء رياضى )

 

٤- التسجيل من خلال الاستمارة بالرابط الالكترونى

 

 

٥- الالتزام بالبرنامج الزمنى والمواعيد المحددة لكل محافظة

 

٦ - الاختبارات مجانية بدون اي مقابل مادي وبدون دفع اي رسوم على الاستمارات

 

يمكن التسجيل عن طريق الباركود

 


 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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