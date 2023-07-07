شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتمسك بحكام دوليين للمباراتين المتبقيتين فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتمسك اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الإسماعيلى، بإسناد مباريات الفريق المتبقية أمام الداخلية والاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم، إلى حكام دوليين نظرا للوضع الحساس الذى يعيشه الفريق فى جدول المسابقة.

وطالب الإسماعيلى بوجود حكام دوليين فى مباراته القادمة مع الداخلية المقرر لها الاثنين المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة الدورى، خاصة بعدما شهدت مباراة الفريق الأخيرة أمام الأهلى أخطاء أثرت على نتيجة المباراة وفقا لبيان الإسماعيلى الذى صدر بعد المباراة.

وأكدت اللجنة الثلاثية أنها لن تخوض أى مباراة يكون حكمها ليس دوليا، لذلك تتمسك الإدارة بطلبها وترجو من لجنة المسابقات مراعاة موقف الأندية التى تصارع على الهبوط إلى القسم الثانى.

ومن حانبه، يرى حمزة الجمل، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، أن فريقه قدم مجهودا كبيرا أمام الأهلي، وحاولوا الخروج بأفضل نتيجة سواء التعادل أو الفوز، لكن الأهلي نجح في حسم الأمور لصالحه.

وأضاف "الجمل" عقب الهزيمة من الأهلى: "مباراة الإسماعيلي المقبلة أمام الداخلية مواجهة هامة وهدف اللاعبين هو تحقيق الفوز من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط".

وقال المدير الفني للإسماعيلي: "أنا حزين لخسارة فريقي أمام الأهلي، وكنا نتمنى إسعاد الجماهير التي جاءت لمساندتنا، وأعد الجميع ببذل أقصى ما لدينا من مجهود من أجل البقاء في الدوري الممتاز".