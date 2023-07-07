شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الاسكواش تطير لأستراليا الأسبوع المقبل للمشاركة فى بطولة العالم للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه البعثة المصرية للاسكواش، الأسبوع المقبل، إلى مدينة سيدني الأسترالية استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للناشئين، المقرر إقامتها في أستراليا خلال الفترة بين 18 ألى 29 يوليو الجاري في مدينة سيدني.

وأعلن الاتحاد الدولي للاسكواش، عن جدول منافسات بطولة العالم للناشئين،وجاءت قائمة مصر كالتالي:

أمينة عرفي، فيروز أبو الخير، ملك خفاجي، زينة زين، ندين الحمامي، ونور مجاهد.

وفي منافسات الرجال: محمد زكريا، سلمان خليل، كريم التركي، ياسين شهدي، وعمر صبحي.

وتقام البطولة بمشاركة 245 لاعبا ولاعبة، عبر بطولة الرجال الفردية ، وبطولة السيدات الفردية ، وبطولة الفرق النسائية.

وتحمل البطلة المصرية أمينة عرفي، لقب بطولة العالم لناشئات الاسكواش عن النسخة الماضية.

وأصبحت النجمة المصرية أمينة عرفي، البالغة من العمر 15 عامًا، أصغر لاعبة على الإطلاق تصل إلى الدور الثالث من بطولة العالم للكبار، تعتبر عرفى ضمن أفضل 16 لاعبة في مستواها الحالي، بعد تأهلها لثمن نهائي بطولة العالم الماضية.

وتغلبت اللاعبة البالغة من العمر 16 عامًا على الأمريكية أنيتا ماكيفيكا، وكذلك الأمريكية أوليفيا كلاين لتصل إلى دور الستة عشر في بطولة العالم الماضية والتي أقيمت في شيكاغو.