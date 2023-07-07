شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرسم خطة عبور فيوتشر بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرسم الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ليلة اليوم الجمعة خطة عبور، فيوتشر فى المباراة المقرر لها غداً السبت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وركز أوسوريو على علاج هفوات الدفاع بالتحديد وذلك من أجل تفاديها فى مواجهة فيوتشر،كما حذر الكولومبى اللاعبين من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع فى إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات فيوتشر.

وحرص الخواجة الكولومبى على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

وشاهد أوسوريو عدد من الفيديوهات الخاصة بفريق فيوتشر خلال اليومين الماضيين، من أجل معرفة أسلوب لعب المنافس وطريقته في حالة الهجوم والدفاع وخلال الاستحواذ على الكرة وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه، من أجل وضع الخطة المناسبة لهذه المباراة،التي تجمعهما يوم 8 يوليو الجارى ضمن منافسات الجولة 33.