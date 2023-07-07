شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة المغرب بنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الأولمبى بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى مرانه الأساسى اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة النيجر بعد غدا الأحد، فى ضربة البداية ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وبدأ معسكر المنتخب فى مصر يوم 12 يونيو، وخاص وديتين استعدادا للبطولة، حيث تعادل مع غانا بهدف لكل فريق على استاد الإسكندرية، وتعادل مع الكونغو سلبيا فى مدينة الرباط المغربية قبل أن تغادر البعثة متجهة إلى مدينة طنجة التى استضافت تستضيف مباريات مجموعة الفراعنة.

وتنافس المنتخب فى مجموعة قوية ضمت منتخبات مالى والنيجر والجابون فى كأس الأمم الأفريقية التى تجرى بالمغرب فى الفترة من 24 يونيو الجارى إلى 8 يوليو المقبل، فيما ضمت المجموعة الثانية المغرب وغانا والكونغو وغينيا.

وضرب منتخب مصر الأولمبى موعدا مع المغرب فى نهائى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة، عقب فوز المنتخب المغربى لأقل من 23 سنة على نظيره المالى بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما، مساء الثلاثاء على أرضية الأمير مولاى عبد الله بالرباط، والتى انتهت فى شوطيها الإضافيين بهدفين لمثلهما فى نصف نهائى البطولة التى تتواصل بالمغرب حتى 8 من الشهر الجارى.