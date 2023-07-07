شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يكتفى بصفقة ظهير سيراميكا لتدعيم الجبهة اليسرى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إستقر مسئولو النادي الأهلي على الإكتفاء بصفقة محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم الجبهة اليسرى في الفريق ، ورفض مسئولو الأهلي إبرام صفقات أخرى لدعم هذا المركز وأتفقوا على أن عودة شكري وتواجد الدولي التونسي على معلول بجانب الظهير الشاب كريم الدبيس سيكون كاف لتدعيم الجبهة اليسرى في الفريق خلال الموسم الجديد ، وتُعد الجبهة اليسرى أحدى أهم المراكز التى تحتاج تدعيماً في الصيف الجاري لاسيما في ظل إرتفاع سن على معلول (33 عاماً) وحاجة الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر لوجود بديل قوي للدولي التونسي.

وشهدت الأيام الماضية أتصالات بين مسئولو النادي الأهلي ونظراؤهم في سيراميكا بشأن عودة شكري للقلعة الحمراء خاصة وأن عقد إنتقال اللاعب من الأهلي إلى سيراميكا كان يتضمن بنداً يسمح للأهلي بإعادة الظهير الأعسر حال تسديد مبلغ 7 ملايين جنيه وهو ما سيحدث خلال الفترة المقبلة ، ونال شكري إشادة السويسري مارسيل كولر الذي رحّب بإتمام الصفقة ليُنهي مسئولو الأهلي أحد الأحتياجات الفنية التي سبق وطلبها الجهاز الفني الفترة الماضية وأعلن كولر قناعته بالثلاثي ، معلول وشكري والدبيس لقيادة الجبهة اليسرى في الفريق.

على صعيد ردود أفعال مباراة الأهلي والأسماعيلي الأخيرة بالدوري ،قال مارسيل كولر إن مباراة الإسماعيلي لم تكن سهلة مثلما توقع، ولكن الأهلي نجح في حسمها وتحقيق الفوز ليقتنص الفريق ثلاث نقاط غالية في مشوار الدوري.

وأضاف كولر: «تحدثت مع اللاعبين بين شوطي اللقاء من أجل زيادة الضغط والحماس والفاعلية على مرمى الإسماعيلي، ولكن في نهاية اللقاء واجهنا تسرعًا على المرمى، وهذا ما سوف أتحدث عنه مع اللاعبين بعد اللقاء».

واستكمل حديثه عن رحيل حمدي فتحي وقال: «حمدي لاعب مهم وله دور معنا طوال الموسم، ولكن أرفض مقارنته بأحد آخر، فالجميع سواسية، ونحن لا نقارن لاعبًا بآخر وأنا أتعامل مع كل لاعب على أنه حالة منفردة، والجميع لهم دور مع الفريق».

وأضاف المدير الفني: «تدوير المشاركات بين اللاعبين أمر مهم بالنسبة للفرق الكبيرة التي تشارك في عدة بطولات، مما يستلزم ضرورة تجهيز أكبر عدد من اللاعبين للاعتماد عليهم وتفادي الإجهاد».

واستكمل: «بعد بطولة دوري أبطال إفريقيا الدوافع تغيرت ولكني استطعت أن أدفع بعدد كبير من اللاعبين حتى يكون لديَّ أكبر قدر من الجاهزين، وأمتلك فريقًا آخر جاهزًا للمشاركة في أي وقت، وبالتأكيد سوف يتعرض اللاعبون للإجهاد إذا شاركت بنفس المجموعة طوال الوقت».

وأتم حديثه: «نعمل على تفادي إهدار الفرص، ولكن لا يوجد فريق في العالم يسجل كل الفرص التي تتاح له».

واختتم: «نحن نتصدر الدوري وأصحاب صدارة في التهديف، ولكن نعمل قدر الإمكان لتفادي إهدار الفرص وأن يكون اللاعبون أكثر هدوءًا وشراسة على المرمى طوال الوقت، وسأكون سعيدًا كمدرب مع اكتمال حالة التركيز على المرمى في إنهاء الهجمات».