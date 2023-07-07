شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتعاقد مع مهاجم مركز شباب قطور لمدة 5 مواسم لدعم خط الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى فاركو فى التعاقد مع شوقى الضنين مهاجم مركز شباب قطور لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط هجومه فى الموسم الجديد بعد انتهاء أزمة القيد، وشارك شوقى الضنين مع الفريق الأول لمركز شباب قطور فى القسم الثالث، ونجح فى تسجيل سبعة أهداف وساهم فى استمرار الفريق بالمسابقة، كما يتميز اللاعب بالقوة الجسدية والضربات الرأسية.

على صعيد مختلف يكثف مسئولو نادى فاركو مفاوضاتهم مع نادى جويجليانو الإيطالى للتعاقد مع مهاجمه المصرى صلاح الدين باشا لتدعيم هجوم الفريق البرتقالى فى الموسم المقبل.

وانضم اللاعب صاحب الـ20 عاماً لصفوف جيوجليانو كالسيو أحد أندية دورى الدرجة الثالثة فى إيطاليا فى يناير الماضى قادمًا من صفوف شباب نادى أودينيزى الإيطالى بشكل نهائى، وكان صلاح باشا أحد لاعبى قطائع الناشئين بالنادى الأهلى قبل أن ينتقل إلى أودينيزى الإيطالى.

صلاح باشا كان قد شارك مع فريق أودينيزى تحت 19 عاما فى 38 مباراة وسجل خلالهم 15 هدفا وصنع 5.

فى سياق آخر يضع مسئولو نادى فاركو فى الوقت الحالى الرتوش الأخيرة على أولى صفقات الفريق البرتقالى، حيث اقترب النادى البرتقالى من التعاقد مع عبد الرحمن أسامة شيكا لاعب خط وسط طلائع الجيش فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وانتهت فترة إيقاف القيد التى عانى منه فاركو طوال الموسم الحالى بسبب التعاقد مع السودانى سيف تيري من صفوف المريخ.

ويرغب فاركو فى التعاقد مع شيكا صاحب الـ24 عاماً لمدة خمسة مواسم مقبلة لدعم صفوفه استعداداً للموسم الجديد.