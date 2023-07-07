شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الطلائع يجرى جراحة غضروف الركبة الأحد ويغيب لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى محمد دياب مدافع نادى طلائع الجيش جراحة غضروف الركبة فى أحد مستشفيات القاهرة الأحد المقبل بعد الإصابة التى داهمته فى إحدى المباريات الودية، وبذلك تأكد غياب اللاعب لنهاية الموسم على أن يخضع لبرنامج تأهيلى مكثف لاستعادة فورمته الفنية والبدنية استعداداً للموسم الجديد.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة أسوان المقرر لها الثامنة والنصف مساء الاثنين المقبل على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 33 نقطة، بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 41.

ويحرص الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى على عقد عدة جلسات نفسية مع اللاعبين، لتحفيزهم على استعادة مسيرة الانتصارات في الدوري أمام أسوان.

واستهل بسيونى رحلته مع الطلائع بالفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الإسماعيلى بهدف دون رد قبل أن يخسر من البنك الأهلى في كأس مصر بركلات الترجيح ثم تعادل مع سيراميكا بالدوري سلبياً.