تريزيجيه يكشف رد فعل محمد صلاح بعد فوز الأهلي على الوداد المغربي

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق طرابزون سبور التركي، عن ذكرياته في ناديه السابق الأهلي.

وقال تريزيجيه، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": " لدي ذكريات جميلة في النادي الأهلي ولا عمري أنسى يوم من أيامه، ولا انسى فضل الأهلي عليا".

وأضاف تريزيجيه: "مباراة الأهلي والوداد المغربي كنت في منتخب مصر، نجوم المنتخب كلها كنت تشاهد المباراة، وانا وقتها ومحمد صلاح وطبيب المنتخب بمفردنا نشاهد اللقاء في غرفة اخرى، كنت أشاهد المباراة وهموت وصلاح كان بيقولي "هيحصلك حاجة"".

وتابع: "عندما أحرز الأهلي هدف التعادل كنت سأطير من الفرحة واتجننت، لأنني أشعر بالجمهور واللاعبين لأنني أرتديت قميص الأهلي، وكنت طاير من الفرحة كأني كنت ألعب في الملعب".

وأكمل تريزيجيه: "محمد صلاح كان سعيد جدًا للنادي الأهلي ولكن أكيد ليس مثلي، النادي الأهلي مسمع في كل مكان في العالم".

وواصل نجم منتخب مصر: "الأهلي كل سنة يحصل على بطولة إفريقيا ويتأهل لكأس العالم للأندية ويحصد على بطولة الدوري، اتابع الأهلي كل يوم، الجيل الحالي من اللاعبين هتعمل ايه تاني، فعلوا كل شيء وهو أمر يجب الناس أن تقدره، لو حدث هبوط للفريق الجماهير يجب أن تكون خلفهم، الأهلي لو خسر بطولة البطولة التالية سيظهر بشكل مختلف".

وعن اللاعب الأقرب له في الجيل الحالي، قال تريزيجيه: "محمد الشناوي، لقد عانى كثيرا لكي يصل لهذه المكانة، أنا دائما على تواصل مع جميع اللاعبين وأقدم لهم التهاني بعد كل بطولة".

وعن أغلى بطولة دوري أبطال إفريقيا للنادي الأهلي، قال تريزيجيه: "نهائي إفريقيا أمام الزمالك، كسرت الهاتف الخاص بي بعد هدف أفشة، كان لدينا مباراة مع فريقي وكنا في معسكر وزملائي جاءوا لي لمعرفة ما يحدث في الغرفة".

وأتم محمود تريزيجيه حديثه قائلاً: "لي الشرف انني تقابلت مع الخطيب عندما كنت في زيارة للنادي الأهلي، أطمئن علي وقال لي نحن في ظهرك ومعك، ولم يفتح حديث معي بشأن العودة للأهلي، وقتها كنت مصاب بالرباط الصليبي".