تريزيجيه يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي.. ويتحدث عن عرض انتر ميلان

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر وطرابزون سبور التركي، عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي لعودته للفريق من جديد.

وقال تريزيجيه، في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" مساء الخميس، إن "هناك مسؤولين كبار في الأهلي قريبين مني، ولا يوجد مفاوضات حاليًا وحتى الآن مستمر مع الفريق".

وأضاف تريزيجيه: "ما زال في عقدي 3 سنوات مع طرابزون سبور، عندما أقرر العودة سأعود للأهلي لكتابة تاريخ جديد، ولأنني أخطط لإنهاء حياتي في الأهلي، ولن تكون فترة تكريم بل سألعب لكتابة التاريخ".

وتابع نجم منتخب مصر: "سأحاول لأخر نفس في أوروبا وبعدها سأقرر العودة للأهلي".

وعن عرض نادي إنتر ميلان الإيطالي.. قال تريزيجيه: "بعد كأس العالم كنت قريبًا من الانضمام إلى إنتر ميلان، ولكني رفضت بسبب رغبتهم في إعارتي إلى بارما بعد ذلك، وحصلت أيضًا على عرض من الدوري السعودي وتحديدًا من نادي الاتحاد، كل ذلك كان قبل الاحتراف في الدوري الإنجليزي".