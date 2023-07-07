شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يتعادل مع سموحة ليتوج بطلا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 7 يوليو 2014 نجح الأهلى فى الحفاظ على لقب بطولة الدورى للمرة الثامنة على التوالى، بعد تعادله سلبيا مع سموحة فى ختام الدورة الرباعية، التى ضمت معهما كلا من الزمالك وبتروجت، جاءت المواجهة مصيرية بين الأهلى المتصدر برصيد "6" نقاط بفارق هدف عن وصيفه سموحة، بعد خروج الزمالك، وبتروجت عن المنافسة بعد تلقيهما هزيمتين متتاليتن فى أول جولتين.

نجح الأهلى فى الحفاظ على شباكه نظيفة، ليحافظ على اللقب للمرة الثامنة على التوالى، فى أول موسم يكتمل بعد عدم استكمال الدورى لعاميين متتاليين.

أدار المباراة الحكم الدولى محمود البنا باستاد القاهرة، الذى أشهر البطاقة الحمراء لكل من حسام عاشور، وطارق حامد

تشكيل الأهلى بقيادة الكابتن فتحى مبروك مكون من : شريف إكرامى، أحمد فتحى، سعد الدين سمير، محمد نجيب (موسى يدان ق 68)، صبرى رحيل، حسام عاشور "كابتن الفريق"، أحمد نبيل مانجة، محمود حسن تريزيجية، رمضان صبحى (أحمد رءوف ق82)، كريم بامبو (محمد حسن ق89)، عمرو جمال.

تشكيل سموحة بقيادة حمادة صدقى مكون من : أمير عبدالحميد، أحمد سعيد أوكا، السيد فريد (حمادة يحيى ق79)، شريف حازم، عبدالرحمن فاروق، طارق حامد، إبراهيم عبدالخالق ( بابا أركو ق84)، أيمن أشرف، أحمد حمودى (هشام فتح الله ق 63)،علاء على، هانى العجيزى.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و38 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

وفى مثل هذا اليوم 7 يوليو 2011، فاز النادى الأهلى على المقاولون العرب بخمسة أهداف مقابل هدف، ليحتفظ رسميا بلقب الدورى للموسم السابع على التوالى، أدار المباراة الحكم ياسر عبد الرءوف على استاد الكلية الحربية، سجل للأهلى وائل جمعة من ضربة جزاء، محمد بركات، شريف عبد الفضيل، محمد ناجى جدو، وحسام غالى، بينما سجل محمد عادل هدف أصحاب الأرض الوحيد.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ11 لقب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 - 2023)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.