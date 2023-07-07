شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حمدى ينتظم فى مران فيوتشر بعد التعافى من الإصابة استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمود حمدى، حارس مرمى فيوتشر، فى مران فريقه استعداداً لمواجهة نادى الزمالك، فى المباراة التى من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد السبت ضمن منافسات الدوري العام، وذلك بعد تعافيه من الإصابة.

وتعادل فيوتشر مع الأهلي سلبياً، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة 24 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 58 نقطة، وذلك بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 15 مباراة وتعادل في 13 لقاء وخسر 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

وتشهد مباراة فيوتشر والزمالك منافسة من نوع خاص بين الفريقين، حيث يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 58 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 56 نقطة، ويتبقى للفريق الأبيض مباراة مؤجلة أمام الأهلي، ومن المقرر أن تحسم مواجهة فيوتشر والزمالك، صاحب المركز الثالث قبل نهاية الموسم الجاري.