شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى عبد الرازق: أول مرة أفوز على حرس الحدود فى مسيرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ميمى عبد الرازق، المدير الفنى للنادى المصرى، أن فريقه خاض مواجهة صعبة أمام حرس الحدود فى دور الـ16 بكأس مصر، وقال عبد الرازق فى تصريحات للمركز الإعلامى بالنادى: مواجهة الحدود كانت عصيبة، أعلم أن حرس الحدود فريق ممتاز وصعب، وكنت عامل حسابى، وواجهت حرس الحدود فى عدة مباريات كنت دائماً أتعرض للهزيمة وهذه أول مرة أفوز عليه.

وأضاف مدرب المصرى: أشكر جماهير بورسعيد على دعمهم لنا وكل ما يحدث من نتائج إيجابية فى الفريق بفضل مساندتهم ودعواتهم واللاعبين كانوا رجالاً.

وتغلب النادى المصرى على حرس الحدود بثلاثية مقابل هدفين فى مباراة مثيرة بدور الـ16 فى كأس مصر، حيث تقدم حرس الحدود أولاً ثم تعادل المصرى، قبل أن يعود الحدود إلى التقدم ويتعادل الفريق البورسعيدى فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى، وامتدت المباراة إلى أشواط إضافية نجح خلالها المصرى فى حسم اللقاء لصالحه.

ويستعد النادى المصرى لمواجهة فاركو، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدورى العام، حيث يأمل المصرى فى مواصلة انتصاراته للاحتفاظ بالمركز الخامس فى المسابقة.

ويحتل النادى المصرى المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 .