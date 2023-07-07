شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى بالدورى المصرى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة بالنادى الأهلى مساء اليوم الجمعة الاستعدادات لمباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها مساء السبت فى اللقاء المؤجل من الجولة 21 لبطولة الدورى، والتى ستقام باستاد برج العرب بالإسكندرية، ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير اليوم بالإسكندرية استعداداً لمواجهة الغد المرتقبة، وتدرب الأهلي أمس واليوم بالإسكندرية بعد قرار الجهاز الفنى بقيادة السويسرى مارسيل كولر بالبقاء في الإسكندرية وعدم العودة للقاهرة عقب مباراة الإسماعيلي التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي باستاد برج العرب، حيث فضّل كولر بقاء الفريق في معسكر مغلق بالإسكندرية منعاً للإجهاد، خاصة أن الفارق ضيق بين مباراتي الإسماعيلي والاتحاد.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي فى التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلى الوصول للنقطة 77 فى جدول مسابقة الدورى، من أجل حسم درع الدورى وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

مواعيد مباريات الأهلى المقبلة

مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى - يوم السبت المقبل 8 يوليو. مباراة الأهلى والزمالك - يوم الخميس 13 يوليو. 07:00 مساء يوم الأحد 16 يوليو ـ المقاولون العرب vs الأهلي 08:30 مساء الأربعاء 19 يوليو ـ الأهلي vs حرس الحدود 08:30 مساء الأحد 23 يوليو: بيراميدز vs الأهلي 08:30 مساء الأربعاء 26 يوليو ـ المصري vs الأهلي