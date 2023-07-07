المنتخب الأولمبي يختتم إستعداداته لمواجهة المغرب في نهائي افريقيا .. اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يختتم المنتخب الأولمبي اليوم الجمعة إستعداداته لمواجهة منتخب المغرب في نهائي بطولة كأس أمم افريقيا تحت 23 عاماً.

وكان المنتخب الأولمبي قد حسم تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس بعد الفوز على المنتخب الغيني في مباراة نصف النهائي.

ويسعى المنتخب الأولمبي لتحقيق إنجاز جديد بحصد ثاني ألقابه لبطولة أمم افريقيا تحت 23 عاماً بعد فوز بلقب النسخة الماضية التي استضافتها مصر.

جمال علام يؤازر المنتخب الأولمبي قبل موقعة المغرب

وكان جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة قد حرص على التواجد في تدريب المنتخب الأولمبي الأول في مدينة الرباط أمس الخميس.

ورافق علام الكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب والمهندس مازن مرزوق المنسق العام للمجموعة الأولى، ووصل جمال علام أمس إلى الرباط قادما من القاهرة بدعوى من الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف".

وأدى المنتخب الأولمبي تدريباته القوية لدى وصوله الرباط قادما من طنجة التى شهدت مبارياته فى الدور الأول والدور قبل النهائي وأسفرت عن تأهل المنتخب إلى المباراة النهائية وضمان الصعود إلى دورة الألعاب الأولمبية، حيث يتأهل من البطولة أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.