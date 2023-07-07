حارس بايرن ميونخ يدخل دائرة إهتمامات إنترميلان

ياسر رشاد - القاهرة - دخل يان سومر حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني دائرة إهتمامات نادي إنترميلان الإيطالي مع إقتراب رحيل حارسه الكاميروني أندريه أونانا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت تقارير عن رغبة إنترميلان في التعاقد مع سومر حارس البايرن كخيار أول خاصة وأن النادي البافاري لن يمانع رحيله بعد عودة مانويل نوير المتوقعة مع بداية الموسم الجديد.

ويضع النادي الإيطالي سومر على رأس قائمة مختصرة لتعويض الرحيل المنتظر لأونانا بجانب الحارس الأوكراني الشاب اناتولي توربين حارس فريق شاختار دونيتسك.

وكان فابريزيو رومانو خبير سوق الإنتقالات قد أكد أن بايرن ميونخ يخطط لضم جورجي مامارداشفيلي حارس مرمى فريق فالنسيا الإسباني حال رحيل سومر عن الفريق.

إنفراجة تُقرب أونانا من الإنتقال لمانشستر يونايتد

وكانت الساعات الماضية قد كشفت حدوث تقارب في وجهات النظر بين إداراتي إنترميلان ومانشستر يونايتد بخصوص صفقة أونانا.

ومن المنتظر أن تعقد جلسة هامة اليوم الجمعة بين الطرفين لحسم الصفقة بشكل نهائي وهو ما دفع إنترميلان للتحرك نحو ضم حارس جديد.