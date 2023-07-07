خبير تحكيمي: الإخراج التليفزيوني سبب أزمة مباراة الأهلي والإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الخبير التحكيمي رضا البلتاجي أن الإخراج التليفزيوني سبب أزمة إلغاء هدف الإسماعيلي في لقاء الأهلي بالدوري الممتاز لأن زاوية التصوير لم تكن واضحة على الإطلاق.

وأشار البلتاجي في تصريحات تليفزيونية إلى أن طاقم تحكيم اللقاء معذور لأنه لم يشاهد اللعبة من زاوية تصوير واضحة تؤكد وجود لمسة يد ضد لاعب الإسماعيلي.

وأضاف:" لو كنت مكان أحمد الغندور لاحتسبت هدف الإسماعيلي لأن الكرة دخلت بقوة في مرمى الأهلي وهذه القوة لن تأتي من لمسة يد".

وتابع:" ولكن بحسب تصريحات أحمد العجوز مدير الكرة بالإسماعيلي بأن الكرة لمست يد لاعبه فهو اعتراف بأن الكرة لا تعبر هدفاً".

البلتاجي يرشح 3 حكام لإدارة القمة

على جانب آخر رشح الخبير التحكيمي رضا البلتاجي 3 حكام لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل في الدوري الممتاز.

وقال البلتاجي إنه لو كان مسؤولاً عن لجنة الحكام سيرشح حكماً لم يسبق له إدارة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك وسيستعين بأحد الرباعي إبراهيم نور الدين أو محمد عادل أو محمود البنا أو أمين عمر للتواجد في تقنية الفيديو لأنهم أداروا من قبل لقاءات القمة.

وأكمل:" أرشح أحد الثلاثي أحمد الغندور ومحمود ناجي ومحمد معروف ، وإن كانت فرصة الغندور صعبة في التواجد في لقاء القمة بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي ولكنه يبقى مرشحاً لأنه يقدم مستويات إجمالاً جيدة".

وأتم إلى أن مباريات صراع الهبوط ستكون قوية للغاية وأولى بالاستعانة بحكام دوليين على أعلى مستوى.