نجم الجيش الملكي يشعل الصراع بين عمالقة الدوري المصري (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير مغربية اليوم الجمعة عن دخول رضا سليم نجم فريق الجيش الملكي دائرة اهتمام الأندية المصرية التي تسعى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان رضا سليم قد أسهم بقوة في تتويج فريق الجيش الملكي بلقب الدوري المغربي في الموسم المنصرم 2022-2023.

وقال موقع “ هسبورت” المغربي في تقرير لها أن رضا سليم يحظى بإهتمام كبير من الأندية المصرية الثلاث الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وأشار التقرير إلى أن اللاعبين المغاربة أصبحوا محط أنظار العديد من الأندية المصرية التي تسعى للتعاقد مع لاعبين مميزين يشكلون إضافة للدوري المصري.

وشارك رضا سليم الذي يجيد اللعب كجناح أيمن وكلاعب وسط مهاجم في 39 مباراة خلال الموسم السابق سجل خلالها 13 هدفاً وصنع 14 هدفاً آخر.

أم صلال القطري يخطط لضم أفشة من الأهلي

على جانب آخر يمتلك محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي يمتلك عرضاً من نادي أم صلال القطري لاستعارته لمدة موسم واحد مقابل 500 ألف دولار.

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية: "أم صلال يسعى لضم أفشة لمدة موسم واحد من الأهلي مع وجود أحقية الشراء، وهناك مفاضلة بينه وبين أحد اللاعبين الآخرين".

وأضاف: "محمد الشناوي حارس كبير ولابد من الإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل".

تريزيجيه يكشف حقيقة عودته لـ الأهلي

كشف محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي طرابزون التركي حقيقة عودته إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط تريزيجيه بالعودة إلى النادي الأهلي منذ الشتاء الماضي في ظل رغبة مارسيل كولر بتدعيم الخط الهجومي للقلعة الحمراء.

ونفى تريزيجيه خلال تصريحات تليفزيونية وجود أي مفاوضات مع النادي الأهلي في الفترة الحالية للعودة مرة اخرى، مؤكدًا أنه مستمر مع طرابزون حتى نهاية عقده الممتد لثلاث سنوات.

وأضاف نجم المنتخب الوطني أنه لن يلعب في مصر لنادي غير الأهلي، مشيرًا أن وجهته في مصر ستكون من خلال القلعة الحمراء لصناعة تاريخًا وليس للاعتزال.