شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مسلم: فتوح لا يناسب الأهلى.. وأيمن أشرف اتظلم وهو الأنسب لتعويض معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤمن أحمد أبو مسلم نجم الأهلى السابق أن أحمد فتوح لاعب الزمالك لا يناسب الأهلى من حيث العقلية والالتزام وأسلوبه لن يتماشى مع الأهلى بسبب الالتزام، بدليل أن صالح جمعة لم ينجح مع الأهلى بسبب عدم الالتزام ولم يقدم الإضافة معهم، كما أن فتوح منتمى للزمالك، بخلاف أن التعاقد معه سيتم بعد الموسم المقبل، والأهلى فى أمس الحاجة لظهير أيسر بالموسم المقبل قبل المشاركة فى بطولات كثيرة أهمها كأس العالم للأندية ودورى السوبر الأفريقى.

وقال أبو مسلم خلال تصريحات خاصة: "أيمن أشرف كان لابد من حصوله على فرصة وهو لاعب كبير ولو حصل على الفرصة سيكون مميزا، وأفضل استمراره ليكون بديلا لعلي معلول وحل الأزمة فى الجبهة اليسرى، وهناك موقف مشابه وقت وجود مانويل جوزيه في تدريب الأهلي، حيث كان غير مقتنع بقدرات أحمد السيد وطلب رحيله أو إعارته لكن لجنة الكرة وقتها رفضت وطلبت استمراره في التدرب مع الفريق، وعندما حدث نقص في عدد المدافعين اضطر جوزيه لإشراكه وقدم مستويات قوية وبعدها اعتذر للسيد ووقال له "ما تزعلش مني انا كنت غلطان"، وأتمنى الانتظار على أيمن وينتظر دوره في المشاركة ويكون بديل لمعلول".

وأشار أبو مسلم: "كولر يمنح الفرصة للجميع في الأهلي، وهناك أكثر من لاعب من اللاعبين الشباب حصلوا على فرصة مثل محمد فخري ومحمد أشرف ورأفت خليل ، وهو لديه ميزة من يجتهد يحصل على فرصة، ومن وجهة نظري كرة القدم ظالمة الى حد ما عندما يؤدي الكبار بشكل جيد فيكون من الصعب لعب الشباب على حسابهم بسبب عامل الخبرة".

وعن اللاعبين الذين يرشحهم للعب في الأهلي، استطرد: "لا يوجد لاعب مميز داخل مصر حاليا، خاصة في الجبهة اليسرى بخلاف فتوح ومحمد حمدي، وفي مركز رأس الحربة لابد من مهاجم أجنبي، وأرى أن محمود حمادة لا يصلح للأهلي وهو لاعب بطيء وغير مناسب للأهلي، ومحمد رضا بوبو هو اللاعب الأقرب لأسلوب لعب الأهلي وأرشح مصطفى زيكو في الانضمام للأهلي، لأنه لاعب مميز".

وعمن يستحق العودة للأهلي من اللاعبين المعارين، أوضح أن عمار حمدي هو الوحيد الذي يستحق العودة ومن بعده كريم نيدفيد، والباقي يستمر خارج الأهلي.