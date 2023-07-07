شكرا لقرائتكم خبر عن جريندو يخضع لبرنامج تأهيلى للتعافى من إصابة الأمامية قبل مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد جريندو لاعب النادى المصرى لبرنامج تأهيلى مكثف، للتعافى من إصابة الشد فى العضلة الأمامية، والتى حرمت اللاعب من المشاركة مع فريقه فى مواجهة حرس الحدود الأخيرة بكأس مصر.

ويستعد النادى المصرى لمواجهة فاركو، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدورى العام، حيث يأمل المصرى فى مواصلة انتصاراته للاحتفاظ بالمركز الخامس فى المسابقة.

وأكد ميمي عبد الرازق، المدير الفني للنادي المصري، أن فريقه خاض مواجهة صعبة أمام حرس الحدود في دور الـ16 بكأس مصر، وقال عبد الرازق في تصريحات للمركز الإعلامي بالنادي: مواجهة الحدود كانت عصيبة، أعلم أن حرس الحدود فريق ممتاز وصعب، وكنت عامل حسابي، وواجهت حرس الحدود في عدة مباريات كنت دائماً أتعرض للهزيمة وهذه أول مرة أفوز عليه.

وأضاف مدرب المصري: أشكر جماهير بورسعيد على دعمهم لنا وكل ما يحدث من نتائج إيجابية في الفريق بفضل مساندتهم ودعواتهم واللاعبون كانوا رجالاً.

وتغلب النادي المصري على حرس الحدود بثلاثية مقابل هدفين في مباراة مثيرة بدور الـ 16 في كأس مصر، حيث تقدم حرس الحدود أولاً ثم تعادل المصري، قبل أن يعود الحدود إلى التقدم ويتعادل الفريق البورسعيدي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، وامتدت المباراة إلى أشواط إضافية نجح خلالها المصري في حسم اللقاء لصالحه.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 .