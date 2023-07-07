شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام المغرب فى نهائى كأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، مؤتمرا صحفيا، في الرباط، اليوم الجمعة للحديث عن المباراة النهائية التي تجمعه بالمغرب، غدا السبت بتوقيت القاهرة في نهائي البطولة الأفريقية.

وخاض المنتخب أربع مواجهات لم يتلق أى أهداف، حيث استهل مشواره بالتعادل السلبى مع النيجر، ثم الفوز على مالى بهدف دون رد، وعلى نظيره الجابونى بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين باستاد طنجة بالمغرب، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، واحتل المنتخب الأولمبى صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.