شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد محمد هانى لتشكيل الأهلى أمام الاتحاد السكندري بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى على عودة لاعبه محمد هانى الظهير الايمن للفريق للظهور فى التشكيل الاساسى لمباراة فريقه امام الاتحاد السكندري بالدوري بعدما جلس على دكة البدلاء فى مباراة الاسماعيلى الاخيرة وشارك كبديل فى اللقاء الذى انتهى بفوز المارد الاحمر بهدف دون رد.

وشارك خالد عبد الفتاح فى الجبهة اليمنى للأهلى أمام الاسماعيلى ضمن خطة مارسيل كولر لإراحة نجوم الفريق منعاً للإصابات والاجهاد بسبب توالى المشاركات المحلية والافريقية.

ويستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندري فى السابعة مساء غداً السبت بإستاد برج العرب بالاسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.