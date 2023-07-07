شكرا لقرائتكم خبر عن حارس طلائع الجيش يتعرض لكسر فى الذراع ويغيب لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش عن فريقه لنهاية الموسم بسبب الإصابة التي تعرض لها بكسر في الذراع خلال أحد التدريبات نتيجة إلتحام قوى مع زملاؤه ، ومن المقرر أن يخضع الحارس لبرنامج تأهيلى مكثف لإستعادة فورمته الفنية والبدنية استعداداً للموسم الجديد.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة أسوان المقرر لها الثامنة والنصف مساء الاثنين المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 33 نقطة، بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 41.

ويحرص الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى على عقد عدة جلسات نفسية مع اللاعبين، لتحفيزهم على استعادة مسيرة الانتصارات في الدوري أمام أسوان.

واستهل بسيونى رحلته مع الطلائع بالفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الاسماعيلى بهدف دون رد قبل أن يخسر من البنك الاهلى في كأس مصر بركلات الترجيح ثم تعادل مع سيراميكا بالدوري سلبياً.