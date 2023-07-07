شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة لمدافعى فيوتشر بسبب ثنائى الزمالك قبل مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، لاعبيه، تعليمات خاصة استعدادا للقاء المرتقب أمام نادي الزمالك، ويختتم اليوم الجمعة، فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر، استعداداته لمواجهة نادي الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين غداً السبت ضمن منافسات الدوري العام.

وطالب علي ماهر مدافعي الفريق بضرورة الإلتزام بالأدوار الدفاعية والتركيز طوال الـ 90 دقيقة خاصة مع الثنائي الأبيض، أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري واللذان يعيشان حالة من التألق في المباريات الأخيرة.

وشدد مدرب فيوتشر على لاعبيه، بضرورة غلق المساحات والتركيز على اللمسات الأخيرة وتجنب الأخطاء خاصة بالقرب من منطقة جزاء الفريق.

وكان فيوتشر قد تعادل مؤخراً مع النادي الأهلي سلبياً، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة 24 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 58 نقطة، وذلك بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 15 مباراة وتعادل في 13 لقاء وخسر 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

وتشهد مباراة فيوتشر والزمالك منافسة من نوع خاص بين الفريقين، حيث يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 58 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 56 نقطة، ويتبقى للفريق الأبيض مباراة مؤجلة أمام الأهلي، ومن المقرر أن تحسم مواجهة فيوتشر والزمالك، صاحب المركز الثالث قبل نهاية الموسم الجاري.