شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يطلب وديات مع المنتخب المتأهلة لأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى ، من اتحاد الكرة إقامة مواجهات ودية قوية قبل اولمبياد باريس وتحديدا مع منتخبات تأهلت بالفعل لهذا الحدث الكبير .

واقترح ميكالي علي اتحاد الكرة البدء في التجهيز لوديات مع البرازيل وفرنسا واوكرانيا وامريكا وهي المنتخبات التي تاهلت بالفعل حتي الان للاولمبياد .

على صعيد متصل، أعرب البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم عن سعادته الكبير بعد فوزه على غينيا وصعوده إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ونهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة الذى يقام غدا فى الرباط.

وقال ميكالى انه سعيد جدا ، واكيد الجمهور المصري سعيد جدا ، وهذا كان الهدف الأساسي، المنتخب المصري تأخر يوم فى التجهيز لأنه لعب بعد غينيا فى الجولة الختامية مما أثر على اللاعبين سلبيا وتسبب فى اجهادهم ، والجو كان حار جدا ، كان لازم نلعب مباراة متوازنة من أجل الفوز دون أن تهتز شباكنا، كما أننا اهدرنا فرص كثيرة".

وأضاف: التأهل للاولمبياد هذه خطوة نحو الحلم الكبير فى باريس وهو إحراز ميدالية أولمبية، وخطوة كبيرة على طريق الاحتفاظ باللقب الافريقي..الفرص التى سنحت لنا كانت كثيرة جدا ، وبطولة بهذا الشكل لابد أن تدار بشكل جيد ومن واقع خبرات ، وقد حدث معي ذلك وانا مدربا لمنتخب البرازيل الأوليمبي ، لقد استفدت من التجربة البرازيلية فى ادارة هذه النوعية من المباريات العصيبة، اهم شئ فيها ألا ترتكب أخطاء تجعل لك تستقبل الأهداف، مهم انك تدير مثل هذه النوعية من المباريات.،

تابع: أهنئ حارسنا حمزه علاء لأنه عمل جيدا ، واهنئ خط الدفاع وكل اللاعبين لأنهم جميعا ابطال .ونرحب بأى منافس فى النهائي ، لم يعد عندى فارق بين اى من المنتخبات ، نحن جاهزون لأى سيناريو ، المنتخبات كلها على أعلى مستوى .

ومن جانبه قال حمزه علاء رجل المباراة لم تكن مباراة سهلة، كانت عصيبة حققنا أول هدف وهو التأهل للأولمبياد ونتطلع لاستكمال الفرحة واحراز الكأس ، احساسي لا يمكن وصفه ، الاهم من رجل المباراة أننا كسبنا ، كلنا كنا رجالة ، بشكر زملائي والجهاز على ثقتهم.

تجدر الاشارة أن الجهاز الفني للمنتخب يضم : ميكالى المدير الفنى وتياجو المدرب العام والكابتن وائل رياض المدرب ومحمود حرب مدير المنتخب وليونياردو مدرب الأحمال وجوي بيدرو محلل الأداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامى وخالد سرحان المترجم وعمرو سلمان الإداري ود.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي ود.قاسم قدري أخصائي التأهيل ومحمد احمد واحمد شوقي للتدليك وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات