شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ذهبيات رصيد ألعاب القوى فى دورة الألعاب العربية بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح لاعبو منتخب العاب القوى فى تخقيق 3 ميداليات ذهبية حتى الان فى منافسات دورة الألعاب العربية التى تقام بالجزائر، وتحققت الميداليات عن طريق إيهاب عبد الرحمن واسراء عويس بالإضافة إلى مصطفى عمرو.

حقق إيهاب عبد الرحمن الميدالية الذهبية فى رمي الرمح في دورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر برقم ٨٠,٥٠ متر بينما توجت اسراء عويس بذهبية منافسات الوثب الطويل في نفس البطولة.

وكان مصطفى عمرو، لاعب منتخب مصر لألعاب القوى، حقق الميدالية الذهبية لمنافسات دفع الجلة بدورة الألعاب العربية المقامة حاليا بالجزائر ، وتوج مصطفى عمرو بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب العربية بعد تحقيق مسافة 20.52 متر في المنافسات التي تقام بمدينة وهران بالجزائر.